Sardegna Oggi - dea47580b555e8c31cf27f846988184b - 2019-11-23 08:00:05

È la prima volta che imprenditrici emiratine, scelte sulla base di una serie di interviste condotte nella fase preselettiva, partecipano al programma ideato con l’obiettivo di potenziare e dotare le manager delle conoscenze necessarie a trasformare le loro attività in imprese sociali redditizie.

La tappa londinese del viaggio educativo nel Regno Unito, tenutasi dal 15 al 19 luglio, è iniziata con una sessione di Nicola Steuer, amministratore delegato della SSE, che ha fornito alle partecipanti una panoramica dell'imprenditoria sociale nel Regno Unito. A questa è seguita poi una sessione con il pluripremiato imprenditore sociale Heidi Fisher che, ripercorrendo la sua storia personale, ha introdotto le partecipanti alla valutazione dell'impatto economico e sociale e le ha coinvolte in modo interattivo in una serie di esercizi volti ad aiutarle a capire meglio come identificare l’impatto nella società.



Le partecipanti hanno anche visitato The Brigade, un'impresa sociale di grande successo in Tooley Street a Londra, e incontrato l’imprenditore Cemal Ezal che ha invitato le manager emiratine al Borough Market per visitare la sua impresa sociale, Change Please, e comprendere il suo

funzionamento.

Durante la visita al Sunnyside Rural Trust, associazione benefica e sociale che offre formazione e esperienza lavorativa a persone considerate vulnerabili, l'esperta Jen Mackay ha relazionato circa l'importanza di una comunicazione e di uno storytelling chiari. La seconda parte del tour, svoltosi a Liverpool dal 22 al 26 luglio, comprendeva sessioni di esperti di finanza, marketing, e social media per le imprese sociali. Le imprenditrici degli Emirati hanno quindi raccolto e condiviso le loro esperienze per sviluppare piani di marketing per le proprie imprese sociali.



Reem BinKaram, direttore del NAMA Women Advancement Establishment, ha sottolineato l'importanza dello studio sul campo dichiarando che: “Le visite ai progetti e l’esperienza sul campo costituiscono il nucleo di BSEP poiché la conoscenza dalle esperienze di altre persone è il modo più

efficace per comprendere il funzionamento dell’intero sistema economico e sociale legato alle imprese. Tale apprendimento pratico consente ai partecipanti di esplorare il mondo dell'impresa sociale, valutare la propria idea di impresa sociale, progettare il proprio modello, applicarlo sul

mercato, valutare le fonti di finanziamento e di investimento e misurare l'impatto sociale della propria impresa. Prendersi del tempo per migliorare le proprie capacità imprenditoriali sociali attraverso la BSEP darà loro gli strumenti e l'opportunità di migliorare il loro progetto, rendendolo redditizio al fine di creare un impatto sociale positivo”.