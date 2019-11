Veronica Perseo, la Lady Gaga di Cagliari vince “Tale e quale”

Una cantante di Cagliari di 24 anni, Veronica Perseo, ha vinto la puntata speciale di “Tale e quale”, lo show musicale condotto su Rai 1 da Carlo Conti. La giovane ha “imitato” alla perfezione, sia nell’abbigliamento e look sia nella voce, Lady Gaga. Si è messa al pianoforte e ha cantato Shallow, canzone utilizzata come colonna sonora del film “A star is born”, dove viene raccontata la storia di una ragazza diventata famosa. Da stanotte, anche la Perseo ha sicuramente conquistato molta fama: novantotto i punti ottenuti dai giudici, dietro di lei un ragazzo che si è travestito da Maria Callas e terzo un uomo che ha cantato “T’innamorerai” di Marco Masini. Loretta Goggi ha consegnato a Veronica Perseo una grande targa. E lei, emozionatissima, ha ringraziato “mia madre e la mia famiglia. Grazie a tutti, di cuore”.

Fonte: Casteddu On Line

