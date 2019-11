Lady Gaga? No, Veronica Perseo di Cagliari: la cantante 24enne star a “Tale e quale”

Una magica “Shallow”, una voce che rasenta la perfezione assoluta e che è quasi identica a quella di Lady Gaga. Non c’è stato solo il look tra le carte vincenti di Veronica Perseo, imitatrice della cantante americana protagonista nello show condotto da Carlo Conti su Rai 1,” Tale e quale”. Ventiquattro anni, stutentessa al Conservatorio di musica di Cagliari, la Perseo conquista tantissimi applausi dal pubblico in studio. Anche Conti, visibilmente stupito, la riempie di complimenti. La cantante cagliaritana, imitatrice “non professionista”, ha saputo far valere appieno la sua grande preparazione, frutto di tanti anni di canto. Durante la sua performance musicale al pianoforte, chi ha chiuso gli occhi ha “sentito” davvero Lady Gaga. Per vedere parte dell’esibizione canora di Veronica Perseo è sufficiente cliccare qui .

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.