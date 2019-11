Poste per noi, l’intranet di Poste Italiane

Un ente da sempre noto nel nostro paese e che nel corso degli anni ha vissuto una naturale evoluzione, frutto della diffusione di tecnologie multimediali sempre più diffuse. Si parla di Poste Italiane, società che si occupa di gestione servizio postale in Italia fondata nel 1862, dopo l’Unità di Italia, in veste di società autonoma che gestiva il monopolio dei servizi postali e telegrafici per conto dello Stato.

Nel corso degli anni la situazione è cambiata ed oggi il mercato è aperto, liberalizzato, con la comparsa di soggetti privati attivi nel settore consegna pacchi. Le Poste Italiane restano comunque un punto di riferimento del settore, un brand ormai noto cui gli italiani sono anche affezionati.

E, come si diceva, per restare al passo con i tempi e mantenere una posizione dominante sul mercato, proprio in virtù della comparsa di nuovi soggetti privati, anche il gruppo Poste Italiane si è dovuto modernizzare andando incontro a novità sostanziali.

Il servizio Poste per noi

Tra queste vi è la creazione di Poste per noi, una rete intranet e quindi chiusa, accessibile soltanto ad un numero limitato di devices, che quindi offre elevati standard di sicurezza. Un modo per tutelare al meglio gli utenti che si rivolgono ad un dato servizio.

Questo in generale parlando di reti intranet: ma vediamo nel dettaglio come funziona Postepernoi. Il servizio nasce nel 2017 proprio per intercettare il discorso di modernizzazione e semplificazione dei canali tradizionali. Poste per noi è una facilitazione per i dipendenti del gruppo Poste Italiane.

Si parla di una piattaforma di e-learning, ovvero un sito che consente di formarsi ed acquisire informazioni in modalità online, direttamente dal web, che in questo caso è mirato a rendere più semplice l’apprendimento delle diverse procedure utili per rendere efficiente il servizio di Poste Italiane.

Utilità del servizio

In sostanza grazie a Poste per noi è possibile acquisire informazioni sui servizi a 360 gradi, dai pagamenti all’assistenza di Poste Italiane. Il tutto esclusivamente da postazioni limitate che corrispondono a location che si trovano in corrispondenza degli uffici di Poste Italiane.

L’utilità come detto è duplice: se i dipendenti del gruppo Poste possono ricevere in tempi immediati notizie sui servizi della azienda, i clienti possono giovarsi di questa maggiore multimedialità che garantisce performance migliori.

Altra grande facilitazione per i dipendenti del gruppo è quella relativa alla possibilità di poter accedere alla propria busta paga collegandosi con un profilo personale all’interno della rete intranet. Un sistema che nasce quindi per facilitare la vita dei dipendenti del gruppo Poste Italiane e che, in modo indiretto, dovrebbe influire anche sul cliente finale in termini di qualità dei servizi garantiti.