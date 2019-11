Pirri, la tomba di Vincenzina Murgia è mezzo distrutta: parte la raccolta fondi

A guardare le foto, la sensazione è quella di abbandono misto a tristezza. La tomba dentro la quale ci sono i resti di Vincenzina Murgia e di suo marito Francesco Loi, nel cimitero di Pirri, versa in condizioni pietose. La donna è morta nel 1945. È nata a Cagliari nel 1858 e, sin dall’età di venticinque anni, ha insegnato proprio a Pirri, ricoprendo il ruolo di maestra. Tantissime le ragazze che hanno avuto il privilegio di essere alunne di una donna ricordata per il suo alto senso civico e la sua capacità di trasmettere la passione per la cultura. Ed è proprio un’associazione culturale pirrese, quella diretta da Antonio Vacca, ad aver lanciato una raccolta fondi per poter ristrutturare la bara dove riposano la Murgia e il marito.

Fonte: Casteddu On Line

