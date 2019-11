A Bosa un nuovo luogo di culto per i Testimoni di Geova

La costruzione ha richiesto 4 mesi e si estende su un unico livello, con una capienza di oltre 100 posti a sedere. Il centro verrà utilizzato dalla comunità di Bosa, che si radunerà 2 volte la settimana. In totale circa 120 persone della zona, fra Testimoni e simpatizzanti, avranno ora la possibilità di riunirsi in questo locale per essere istruiti, alla luce dei princìpi biblici, sui valori della famiglia, della morale e del rispetto cristiano. Chiunque lo vorrà potrà assistere alle riunioni liberamente; l’ingresso è libero e aperto a tutti.

Bosa avrà un nuovo luogo di culto, dedicato ai Testimoni di Geova. Chiamato “Sala del Regno”, e situato in Via Alberto Amedeo Serra n° 55, nella zona Terrid, verrà inaugurato domenica 24 novembre, alle 10. A tenere il discorso di inaugurazione Gianfranco Andreotti, rappresentante della sede Italiana dei Testimoni di Geova.

Fonte: Link Oristano

