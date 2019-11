Olio nuovo: annata buona nel Montiferru, ma da dimenticare nel Basso Campidano

Per essere certi di acquistare un prodotto 100% made in Sardinia bisogna prestare attenzione alle etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive italiane oppure acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio EVO prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive.

A Oristano, l’arrivo del nuovo olio al mercato coperto di via degli Argigiani, è stato festeggiato martedì scorso con gli alunni della scuola primaria di via Bellini.

A Nuoro, sempre domani mattina e sempre al coperto all’Exmè, in piazza Mameli, ci sarà una degustazione guidata dell’olio Evo a cura del sommelier dell’olio e tutor di Campagna Amica Antonio Madeddu in collaborazione con l’Azienda Agricola Alessandro Melis.

Da una prima stima le quantità sono mediamente in aumento rispetto alla scorsa campagna (drammatica) di circa il 70%, ma comunque sarà un’annata da classificare come ordinaria (lontana dalle annate “di carica”) e con interi areali rimasti anche quest’anno “a secco”.

“L’estate”, continua ancora il tecnico, “è stata severa per la siccità e soprattutto gli attacchi di mosca olearia di settembre hanno causato molte perdite di frutto negli areali dove c’erano le olive, che si stanno registrando ora in fase di pre-raccolta”.

Dai primi dati raccolti da Coldiretti Sardegna e la Op Appos, l’annata, ancora in corso, si presenta in chiaroscuro: sicuramente migliore rispetto a quella horribilis dello scorso anno ma comunque sotto la media.

Fonte: Link Oristano

