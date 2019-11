In due anni triplicati gli ammonimenti per reati di genere Il dato reso noto dalla polizia che rilancia le azioni e le iniziative per prevenire i casi di violenza

In questo senso, il ruolo del questore è fondamentale. In quanto autorità di pubblica sicurezza, ha assunto nel tempo un ruolo di rilievo nel campo della prevenzione del crimine e, quindi in tutte quelle attività di contrasto della violenza domestica e di genere.

“E’ un occasione per noi molto importante a livello dipartimentale”, ha dichiarato ancora il questore Giusy Stellino,”La giornata sulla violenza contro le donne e di genere è particolarmente seguita. Da diversi anni partecipiamo alla campagna “Questo non è amore” cercando, da sempre, di sensibilizzare più persone possibili a prestare attenzione a questo fenomeno”.

Dal 2009, anno in cui è stato istituito questo strumento giuridico preventivo per ammonire chi compie il reato e invitarlo a non ripeterlo più, si è registrato un incremento tanto elevato. La conferma dai dati degli ultimi tre anni: nel 2017, in provincia di Oristano, sono stati registrati quattro ammonimenti per violenza domestica e cinque per atti persecutori; nel 2018 sono aumentati a 17 quelli per violenza domestica e 5 per stalking, mentre nel 2019 si è arrivati a 24 ammonimenti sempre per violenza domestica e 2 per stalking.

Dal Codice Rosso si passa al Protocollo E.V.A. (Esame violenze agite), attivo da qualche anno in provincia, altro strumento efficace per contrastare il fenomeno di violenze domestiche e di genere.

Il codice rosso prevede l’entrata in azione di una squadra mobile, una sezione specializzata che si occupa in maniera costante di questa tipologia di reati. Operano infatti cinque persone, un commissario che coordina, due sovrintendenti e due assistenti capo tra i quali una donna. “Sono professionisti del settore”, ha detto ancora Cabizzosu, “normalmente chi si approccia alla vittima che ha subito violenza non lo fa in modo corretto, noi invece siamo preparati in questo”. Nei casi più gravi poi, il codice rosso prevede il collocare donna e figli o chi ha subito la violenza, nelle strutture protette in attesa che venga messa in attivo una procedura.

“Il codice rosso”, ha spiegato sempre Cabizzosu, “prevede una sorta di corsia preferenziale per questa tipologia di reati, ci si attiva subito: viene informato il magistrato appena si riceve la denuncia, a seguire viene formulata la notizia di reato che verrà poi depositata in Procura. Da qui, decorrono tre giorni nei quali il magistrato competente sentirà la vittima del reato, per i casi più gravi. Normalmente siamo noi, per delega, che sentiamo la parte offesa. I risultati sono stati ottimi”.

Altro strumento fondamentale per la prevenzione di questo tipo di reati è il Codice Rosso. In attivo dallo scorso 9 agosto, riguarda sempre i reati di violenza di genere, domestica, ma anche violenza sessuale e il reato di revenge porn. “Abbiamo riscontrato”, ha dichiarato Samuele Cabizzosu, dirigente della squadra mobile di Oristano, “un trend positivo di applicazione di questo strumento. Ben sette provvedimenti a carico di altrettanti autori del reato”.

In merito all’ascolto, sono diversi gli strumenti a cui le persone vittime di violenza si possono rivolgere. Nella provincia di Oristano oltre ai centri anti violenza, a breve verrà istituito con la Polizia di Stato un protocollo con il “C.A.M” – Centro Uomini Maltrattanti. Il centro accoglierà gli uomini che commettono un reato di violenza, per seguire poi un percorso di rieducazione.

“L’importanza dell’ammonimento è il primo segnale che mettiamo in campo quando si verificano questi comportamenti. La polizia di stato ha un attenzione particolare verso questo fenomeno. Io personalmente ci metto un impegno particolare, sento un forte coinvolgimento forse perché donna. Per me, anche un singolo campanello d’allarme, seppur minimo, va ascoltato”.

Si parla infatti anche di violenza da parte di donne nei confronti degli uomini. L’ammonimento del questore vuole dunque essere uno strumento a 360° gradi senza differenza di genere. Le statistiche dimostrano come purtroppo, questo mezzo nei confronti della violenza domestica ha un numero considerevole rispetto ad altri reati. “Questo”, ha dichiarato sempre il questore Stellino, “perché abbraccia una situazione che coinvolge tutti, non solo donne ma anche uomini e minori, che spesso sono presenti e assistono a queste situazioni di violenza”.

“Questo strumento nasce nel 2009 con l’ammonimento per stalking”, spiega sempre Giusy Stellino, “e ha avuto degli effetti positivi negli anni. Nel 2013 l’ammonimento si rivolgeva anche ai maltrattamenti in famiglia e al cyber bullismo. Non è altro che uno strumento preventivo, richiama l’autore di questi gesti che viene oralmente ammonito. In sostanza, sa che da quel momento in poi ha gli occhi puntati addosso”.

“Gestiamo il primo intervento”, ha dichiarato Roberto Conti, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, “siamo quelli che in ipotesi di maltrattamenti o lesioni riceviamo la chiamata al 113 e interveniamo.

Il protocollo, adottato in via nel 2014 e poi definitivamente applicato nel 2017, consiste nel lasciare una traccia di tutti quelli che sono i interventi effettuati dalla polizia in una check list: “Diamo atto della condizione trovata dagli operatori dal momento in cui sono intervenuti: quindi lo stato dei luoghi, delle persone e il tipo di violenza in cui siamo interfacciati. Gli operatori procederanno poi a sentire anche le varie persone presenti, in separata sede”.

“Questa check listi ci di tutta la situazione al momento di intervento. Si Rivolge a tutti i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, e minacce. Gli interventi da noi effettuati sono aumentati: si è passati da 21 interventi nel 2018 ai 24 del 2019 (di cui 4 per maltrattamenti in famiglia, 3 per atti persecutori e 17 per minacce).

Gli eventi in programma della Polizia di Stato

Domani, e lunedì 25 novembre, dalle ore 9 alle 13, al Centro Commerciale “Porta Nuova” si terrà la campagna informativa della Polizia di Stato “Questo non è amore” dedicata al contrasto della violenza sulle donne. Sul posto sarà presente personale esperto della Polizia di Stato con relativi camper e stand mobili, che informeranno sugli strumenti di tutela previsti dalla legge in difesa delle donne vittime di violenza.

L’iniziativa della Polizia di Stato si rivolge a tutti, non solo alle vittime, che potranno comunque avere l’occasione di parlare con dei professionisti anche solo per un consiglio.

Il questore Giusy Stellino, ha ribadito l’importanza della collaborazione da parte di tutti i cittadini: “È fondamentale non stare in silenzio, chiunque sia a conoscenza di fenomeni di violenza di genere o domestica, di maltrattamenti, deve parlare al fine di prevenire questi reati”.

Per questa ragione nei vari stand allestiti nei due giorni di campagna, saranno distribuiti volantini con i numeri della Polizia di Stato, dei Servizi Sociali del Comune e delle Associazioni di volontariato del territorio da contattare in caso di necessità.

Venerdì, 22 novembre 2019

