Nuovo stadio del Cagliari, Truzzu: “Pronto nel 2024? La palla ce l’hanno i consiglieri”

La delibera sul maxi progetto del nuovo stadio del Cagliari, attorno al quale ci saranno aree verdi e anche spazi commerciali, non è ancora arrivata tra i banchi del Consiglio comunale. Dopo le polemiche e le “attese” registrate nelle ultime settimane, il sindaco Paolo Truzzu ritorna sull’argomento. L’obbiettivo della nuova “casa rossoblù” pronta per il 2024? “Sì, se il Consiglio comunale voterà la delibera. La palla ce l’hanno i consiglieri”, dice Truzzu, “noi, come amministrazione, abbiamo fatto in modo che tutto fosse già da tempo pronto e disponibile. I consiglieri hanno ritenuto giusto e necessario un lungo studio della pratica, ma io ho sentito molte chiacchiere e discussioni sulla questione stadio, sono stanco”, afferma il sindaco, anche perchè molte di quelle discussioni sarebbero state “di poco senso”. Insomma, l’attesa per l’ultimo passo ufficiale, il via libera definitivo alla realizzazione del progetto prosegue sino a data da definirsi: “Aspetto che la delibera possa arrivare in Consiglio e che possa essere votata”.

Se nel weekend non cambierà nulla, lunedì prossimo le carte torneranno, ancora una volta, all’esame della commissione consiliare dell’Urbanistica: lì, i consiglieri dovrebbero finalmente votare tutta la delibera. A quel punto, salvo imprevisti, il documento con il quale sarà cambiato uno dei luoghi di Cagliari più caro ai tifosi rossoblù dovrà ottenere solo il semaforo verde dall’Aula di via Roma.

