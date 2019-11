Orrore in Sardegna, 6 cuccioli di cane chiusi in un sacco salvati all’ultimo dai carabinieri

Un gesto orribile e che, purtroppo, conferma quanto l’uomo, a volte, possa essere crudele e senza cuore. Sei cuccioli di pastore maremmano, tutti appena nati, sono stati chiusi dentro un sacco di juta bianco e gettati in una cunetta nelle campagne di Mamoiada, nella zona vicino al santuario di San Cosimo. Gli animali, infreddoliti, sono stati fortunatamente notati da due carabinieri della stazione cittadina: a insospettire i militari proprio il sacco: i cagnolini dentro, si stavano dimenando e sono riusciti ad attirare l’attenzione dei carabinieri. Dopo averli asciugati, i militari li hanno nutriti e, poi, sono andati personalmente a consegnare i sei cuccioli ad un’associazione per la tutela degli animali. I Carabinieri di Nuoro richiamano l’attenzione dei cittadini sulla pratica incivile, purtroppo molto consueta di abbandonare i cuccioli indesiderati di animali di compagnia, in campagna dove sono destinati a morire di freddo o fame che costituisce un reato punito con l’arresto fino a un anno.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.