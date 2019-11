Cagliari, nasconde l’eroina nelle mutande e la vende a finti giocatori delle slot: 47enne arrestato

L’eroina da spacciare? Nascosta dentro le mutande e venduta in alcuni locali dotati di slot machines, direttamente a dei finti giocatori. Un modo curioso per vendere droga, quello portato avanti da G. O., pregiudicato cagliaritano di quarantasette anni. I carabinieri del comando provinciale sono risaliti a lui in seguito a tutta una serie di servizi di appostamento. L’uomo girava tra vari bar e sale giochi, in particolar modo una di viale Monastir. Una volta dentro, dopo essersi avvicinato ad alcune persone che stavano facendo finta di giocare, passava all’azione, consegnando le dosi nascoste, sino a quel momento, dentro gli slip. I carabinieri l’hanno bloccato e lui, dopo aver negato, ha cercato di lanciare lontano otto dosi di droga. Il 47enne è già finito davanti al giudice per il rito direttissimo: per lui sono scattati i termini a difesa e, sino al giorno del nuovo processo, gli è stato imposto l’obbligo di firma.

