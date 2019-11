Spara in aria durante abbattimento suini

(ANSA) - NUORO, 22 NOV - Momenti di tensione nelle campagne di Baunei, sull'altopiano del Golgo, mentre l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina iniziava nell'area le operazioni di abbattimento di alcuni maiali allo stato brado. Un allevatore ha esploso un colpo di fucile in aria si è poi asserragliato all'interno dell'ovile dove sono arrivati i Carabinieri, gli uomini della Polizia di Stato e del Corpo Forestale.

"Le notizie arrivano in maniera frammentaria per via delle difficoltà nelle comunicazioni - ha detto all'ANSA il comandante del Corpo Forestale della Sardegna Antonio Casula - Il fatto è avvenuto in una zona impervia del comune di Baunei, attendiamo anche noi notizie per capire se si tratti di un allevatore interessato dagli abbattimenti".