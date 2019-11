La cocaina, ma non solo. Non c’era solo un giro di spaccio dentro il circolo privato Mabba di Villasor sequestrato dalla polizia e che ha portato due persone a finire in carcere (qui i nomi). Gli agenti della squadra amministrativa e sociale, agli ordini del dirigente Vittorugo Caggiano, hanno infatti trovato tre slot irregolari ed è scattata una sanzione da 33mila euro a carico del gestore del locale. Nessun collegamento con i Monopoli dello Stato e con il rapporto guadagno-vincite truccato: “Al giocatore veniva garantito, in modalità random, una vittoria massimo del trenta per cento sul totale incassato dalla macchinetta. I soldi, presumibilmente, andavano al gestore del locale”, afferma Caggiano. Non sono le ultime macchinette “col trucco” trovate e sequestrate dagli agenti tra Cagliari e provincia. E la domanda principale è una: da dove arrivano? “Stiamo indagando insieme ai colleghi della squadra mobile per capire chi le fornisca, è chiaro che sono apparecchi che permettono di generare dei profitti illeciti”.

E i giochi d’azzardo presenti dentro le macchinette sono i più svariati: “Si tratta in quasi tutti i casi di videopoker, ma è possibile puntare soldi anche su corse” ovviamente virtuali “di cani o di cavalli, e poi anche partite di calcio dove si deve indovinare il minuto esatto nel quale sarà battuto un calcio d’angolo”. Tutto in barba ai controlli dello Stato.

L'articolo Non solo droga, anche slot irregolari al Mabba di Villasor: caccia ai fornitori proviene da Casteddu On line.