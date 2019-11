Stamane il taglio del nastro per dar via alla manifestazione, con l’assessore comunale al Turismo e allo Spettacolo Stefania Zedda, il presidente della Pro Loco Gianni Ledda e il Maestro cioccolatiere e consulente tecnico di ChocoMoments Srl Giancarlo Maestrone.

La pioggia non ha fermato i cioccolatieri che da oggi e sino a domenica saranno in piazza Eleonora, a Oristano, per il Festival Chocomoments per tre giorni di pura dolcezza.

La dolcezza sbarca a Oristano: inaugurato il Festival del cioccolato Per tre giorni Chocomoments, in Piazza Eleonora

Fonte: Link Oristano

