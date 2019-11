Letture e spettacolo ad Ales per per dire no alla violenza

Nella Biblioteca comunale e a Casa Gramsci

Diversi appuntamenti sono in programma ad Ales lunedì prossimo, 25 novembre, per celebrare la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Il gruppo di Lettura della Biblioteca di Ales propone la lettura del libro “Chiara di Assisi: elogio della disobbedienza”, di Dacia Maraini.

L’appuntamento è fissato per le 16.30, nella Biblioteca comunale “Peppinetto Boy”, in Corso Cattedrale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Ales.

L’Associazione “Casa natale Antonio Gramsci”, porta in scena lo spettacolo “Volevo dirti che…”, realizzato da Anfiteatro Sud. L’appuntamento è per le 19, al Cineteatro San Luigi. L’ingresso è libero. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Ales e con il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna.

“Lo spettacolo”, spiegano l’autrice, Susanna Mameli, “vuole aumentare la consapevolezza della cittadinanza, sensibilizzare i giovani e le donne sulla violenza di genere e fare prevenzione informando”.

Un teatro sociale, insomma, che non termina il suo percorso con la chiusura del sipario, ma punta a costruire un cambiamento nelle menti degli spettatori.