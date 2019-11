Cambia la viabilità nel centro di Ghilarza. L’amministrazione comunale ha rivisto alcuni sensi di percorrenza nell’intento di rendere più fluida e più sicura la circolazione stradale. In particolare in via Nessi, tratto da intersezione con corso Umberto I a intersezione con via Principe Umberto, vige ora il senso unico di marcia con direzione via Principe Umberto. In quest’ultima via scatta il senso unico di marcia con direzione Corso Umberto I. Senso unico, infine, anche in via Matteotti.

Il Comune ha invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica. Sui social c’è chi ha già manifestato perplessità e lamentele. L’intento ribadito dall’amministrazione comunale, comunque, è quello di migliorare una situazione di difficoltà nel traffico.

Venerdì, 23 novembre 2019

L'articolo Cambia la circolazione stradale nel centro di Ghilarza: sensi unici sembra essere il primo su LinkOristano.it.