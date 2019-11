Nelle frazioni di Oristano scuolabus solo per alcuni studenti, gli altri a terra

Nelle frazioni di Oristano lo scuolabus passa per gli alunni di alcune scuole e per altri no. Lo denuncia un gruppo di mamme.

“Stiamo affrontando numerosi disagi perché è stato interrotto il servizio comunale dello scuolabus verso le scuole primarie di via Solferino e Sacro Cuore”, spiegano alcune mamme di Silì, Donigala e Tiria specificando come, senza un motivo significativo, il servizio di collegamento trasporto per gli alunni delle frazioni verso le scuole degli Istituti Comprensivi 1 e 3, attivo lo scorso anno, in questi mesi non sia stato rinnovato. Rimane attivo, invece, quello che accompagna i bimbi che frequentano le scuole di via Bellini e Sa Rodia.

Non solo, secondo quanto riferito dalle mamme, il servizio di trasporto sarebbe garantito agli alunni che frequentano la primaria di Sa Rodia, anche per l’accompagnamento nelle sede provvisoria in via Solferino, ma non per i bimbi che frequentano abitualmente la scuola nello stesso stabile.

“In questo modo”, denunciano le mamme, “si sta creando anche un trattamento diverso tra bambini”.

“La mancata attivazione di un servizio previsto lo scorso anno, ha creato diversi disagi nei genitori, soprattutto i nuclei monoparentali”, commentano ancora le mamme, “diverse madri sole sono impossibilitate per ovvi motivi di lavoro, a fare una scelta libera per l’iscrizione dei propri figli a scuola”.

“Abitare in una frazione”, continuano le mamme, “non deve essere uno svantaggio e una penalizzazione per i bimbi”.

Il gruppo di mamme ha anche inviato una lettera il Comune: “Ancora non abbiamo ricevuto riscontro”, commentano rammaricate. “Chiediamo che venga ripristinato al più presto il servizio”, scrivono le madri nella lettera indirizzata alla giunta comunale”.

Venerdì, 22 novembre 2019

