“Per migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo”, conclude Cera, “è necessario l’impegno di tutti. Invito i bambini e le famiglie a partecipare attivamente: assieme scopriremo il modo più utile e divertente per prenderti cura del territorio”.

“Volontari per Natura”, spiega il sindaco di Arcidano Emanuele Cera, “è un progetto nazionale che punta a promuovere il volontariato e a sviluppare la pratica della cittadinanza attiva. Alla base del progetto c’è l’idea di diffondere la cultura del volontariato e l’attenzione per il territorio, attraverso la partecipazione alle campagne di monitoraggio ambientale”.

Una giornata per ripulire il Flumini Mannu con i bambini delle scuole e le loro famiglie. Comune di San Nicolò d’Arcidano, in collaborazione con la Cooperativa CO.A.GI., Legambiente circolo di Terralba e ARPAS Oristano, organizzano l’attività “Volontari per Natura – Puliamo il Flumini Mannu”.

Arcidano, bambini e famiglie insieme per ripulire il Flumini Mannu Iniziativa del Comune, in collaborazione con CO.A.GI., Legambiente Terralba e ARPAS Oristano

Fonte: Link Oristano

