Violino e pianoforte a Oristano tra Schubert e note jazz

Sul palco il duo composto da Franco Mezzena (violino) e Stefano Giavazzi (pianoforte). Il programma propone, attraverso questi due grandi interpreti, una panoramica dal classicismo romantico dalla Sonata di Schubert alle arditezze armoniche delle Tzigane e la Sonata di Ravel, tra spunti jazzistici e pizzicati rocamboleschi. Una serata per gli amanti del violino e del pianoforte che in questo repertorio vedono valorizzate le peculiarità di entrambi gli strumenti.

Continuano gli appuntamenti della domenica, con l’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, nell’ambito della rassegna “Domenica in concerto”. Il prossimo concerto è previsto per domenica 24 novembre alle 18, nella Sala “S. Pio X” del Museo Diocesano Arborense.

Il prezzo dei biglietti è di 8 euro (intero) e 5 euro per soci e under 18. I biglietti sono acquistabili al botteghino, situato nel Museo, il giorno del concerto dalle 17.

Il concerto è organizzato dall’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, presieduto da Suilvia Orrù, in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense e con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Fonte: Link Oristano

