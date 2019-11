Reti da pesca e rifiuti diventano un capolavoro nelle mani dei bambini

“Il nostro obiettivo”, dice il presidente del Flag Alessandro Murana, “coerentemente con la direttiva europea Marine Strategy, è quello di definire un piano d’azione condiviso dalle istituzioni e dagli operatori della pesca, con obiettivi specifici e azioni prioritarie da implementare per contrastare il marine litter e la presenza pervasiva di micro e macro plastiche e, contemporaneamente, di sensibilizzare i cittadini di ogni fascia di età per favorire la presa di coscienza e la collaborazione dal basso”.

Nei prossimi mesi sono in programma altri appuntamenti in tutti i comuni appartenenti al Flag, affinchè la campagna di sensibilizzazione possa raggiungere i cittadini, le scuole, il mondo dell’associazionismo ambientale e del volontariato di tutto il territorio del Flag, con lo scopo di migliorare il livello di informazione e di responsabilizzazione dei cittadini e degli attori sociali verso un problema complesso, che esige un nuovo approccio culturale nei confronti della gestione dei rifiuti e, più concretamente, comportamenti più virtuosi da parte delle comunità locali.

“Per questo motivo”, prosegue Tuzzolino, “nei mesi scorsi il Flag Pescando ha dato avvio a un’attività mirata di animazione locale per promuovere la partecipazione degli operatori della pesca, delle associazioni di categoria, delle amministrazioni comunali e degli altri soggetti competenti in campo ambientale, attraverso una serie di incontri, organizzati in partenariato con Alea Società Cooperativa, volti all’analisi e alla discussione del tema, per arrivare alla definizione e alla condivisione di piani d’azione e di monitoraggio dei rifiuti nelle coste del nostro territorio, da realizzare con la collaborazione degli stessi pescatori”.

“Il marine litter è un fenomeno tristemente noto”, spiega il Direttore del Flag Mauro Tuzzolino, “che arreca ingenti danni non solo all’ambiente, ma anche al comparto della pesca, come dimostra il fatto che spesso, ammagliata tra le reti e le altre attrezzature da lavoro, i pescatori trovano una grande quantità di rifiuti, soprattutto di materiale plastico, che poi deve essere smaltita, con conseguenti oneri economici”.

Per tutta la giornata, nello stand del Flag si distribuirà del materiale informativo per promuovere la conoscenza del Flag e delle sue numerose attività presso la cittadinanza.

È Guspini a ospitare il primo appuntamento, questa mattina nelle case a corte di via Caprera, nell’ambito del festival “Autunno d’Autore”. L’evento consiste in due laboratori rivolti alle classi che hanno aderito all’invito a partecipare, curati dall’Alea Società Cooperativa.

Il Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, Gruppo di Azione Locale nel settore della pesca che associa rappresentanti del mondo della pesca, imprese e 15 amministrazioni comunali del territorio comprese tra Arbus e Cuglieri, prosegue le attività previste dalla Misura “Pulendo” del proprio Piano d’Azione, con una campagna per la riduzione dei rifiuti nell’ambiente marino e costiero che farà tappa in tutti i comuni del Flag.

Fonte: Link Oristano

