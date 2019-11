“Rail safe day”, raffica di controlli della polizia ferroviaria in Sardegna

214 persone identificate, 26 stazioni controllate, 4 sanzioni. Questi i risultati ottenuti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna nell’ambito dell’operazione “RAIL SAFE DAY” del 20 novembre 2019.

Nuova giornata di controlli da parte della Polizia Ferroviaria dedicata al contrasto dei comportamenti illeciti in ambito ferroviario. L’operazione, disposta su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria, in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia Ferroviaria, consiste in una serie di controlli straordinari in ambito ferroviario atti a prevenire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali e impropri, quali l’indebita presenza di persone sulle linee ferroviarie o nei pressi di passaggi a livello, l’oltrepassare della ‘linea gialla” in stazione, l’incauto attraversamento dei binari, la realizzazione dei pericolosissimi “selfie”, comportamenti che, in alcune situazioni, sono sfociati in eventi tragici. La mirata attività di osservazione ha visto impegnati 37 operatori della Specialità presso gli scali ferroviari di tutta la Regione.

Gli Agenti si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli e smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità.

Durante le attività i passeggeri sono stati sensibilizzati al rispetto delle norme e non si sono verificati episodi che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità delle persone.

