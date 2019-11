Sa panada di Assemini verso il marchio Igp

Per sa panada asseminesa è tempo di aggiornamenti se si vuole affrontare il mercato locale, regionale e perché no internazionale. Ma per ottenere tutto questo occorrono più sinergie da parte di tutti i produttori. Sono questi i temi che animeranno l’incontro organizzato dall’associazione Sa Mata, Comitato Prendas Mediterraneas, Laore Sardegna per le attività produttive del territorio asseminese. Il comitato promotore chiede norme a garanzia della produzione della panada asseminese che ne tuteli il nome, il marchio e la confezione.

I marchi (Dop e Igp) vengono visti – dichiara Veronica Matta promotrice con M.Carmela Deidda dell’incontro – sempre più come uno strumento utilizzabile anche dalle piccole imprese agroalimentari per attuare strategie di marketing volte alla valorizzazione della tipicità delle loro produzioni. Il tema della qualità del prodotto agroalimentare sa panada entra a pieno titolo nel dibattito di azioni orientate alla promozione della qualità per l’area geografica asseminese in cui tradizionalmente è prodotta. Siamo convinti che la tutela della panada asseminesa, possa dare luogo ad un vero e proprio sistema di qualità

certificata che può creare valore sia per i consumatori, che potranno avere un’informazione chiara e non ingannevole sull’origine geografica e sulla qualità del prodotto, sia per i produttori, che saranno tutelati e dotati di un uno strumento di marketing che faccia leva sulla qualità.

Il marchio Igp – conclude Matta – è un investimento per gli imprenditori de sa panada asseminesa, utile alla certificazione di qualità del prodotto cosi come previsto da un disciplinare di produzione. Illustreremo alle imprese i vantaggi nell’adesione al sistemo Igp, includendo anche costi e oneri. L’iter di conferimento del marchio prevede infatti l’esame della Regione Sardegna, del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della Commissione Europea; a tale esame, fa seguito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione del prodotto nel Registro delle Denominazioni di origine protetta e delle Indicazioni geografiche protette.

L'articolo Sa panada di Assemini verso il marchio Igp proviene da Casteddu On line.