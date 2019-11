Sanluri, furto durante la partita di volley: “Hanno rubato la bici di mio figlio”

Un furto “pesante”, dal punto di vista economico, quello avvenuto ieri a Sanluri, fuori dalla palestra della scuola di via Gramsci. La vittima è un giovane pallavolista: dopo aver partecipato al match contro il Decimomannu, si è accorto che la sua bici non c’era più. Purtroppo, stando alla denuncia fatta dalla madre ai carabinieri, il mezzo era incustodito. La bici è una Torpado Mercury del valore di seicento euro, con telaio e cerchi bianchi e forcella di colore rosso, cerchi da ventinove, freni a olio e pesi flat. Chi l’ha portata via ha agito tra le diciannove e le venti, approfittando sicuramente del fatto che tutti fossero distratti dalla partita. La mamma del piccolo, Giulia Perra, lancia un appello: “La bici è costata molto, chiunque la veda in giro, anche fuori Sanluri, mi chiami subito al +393294516321”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.