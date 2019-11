Cagliari: frattura alla mano per Birsa, un mese stop

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Frattura alla mano per il centrocampista del Cagliari Valter Birsa. Il giocatore ha interrotto l'allenamento di oggi a causa di una contusione. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore sloveno hanno evidenziato una frattura composta del quarto metacarpo: l'arto è stato immobilizzato e non sarà necessario intervenire chirurgicamente. La prognosi è di circa quattro settimane. Una situazione simile a quella dello scorso anno: a causa di una caduta durante Cagliari Atalanta, Birsa riportó una frattura al braccio. (ANSA).

Fonte: Ansa

