Bancarelle su due file: ecco come sarà il nuovo mercatino La commissione ha approvato il regolamento, martedì la discussione in consiglio a Oristano

Saranno disposti in due file gli ambulanti nell’area mercatale che troverà spazio nella nuova piazza delle ex case minime. La prima fila di stand sarà prossima alla grande zona verde e la seconda fila verrà disposta oltre le aiuole.

Fonte: Link Oristano

