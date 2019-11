Nuoro, fine disagi per trapiantati rene

(ANSA) - NUORO, 21 NOV - Sono finiti i disagi per i malati nefropatici e trapiantati di rene in cura nell'ambulatorio di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale San Francesco di Nuoro.

L'Ats ha rimpiazzato i medici mancanti e l'organico ora è al completo, e così il servizio ambulatoriale è ripreso regolarmente. Lo hanno comunicato i vertici dell'Ats all'Associazione sarda nefropatici emodializzati e trapiantati (Asnet) che proprio domani sarebbe scesa in piazza, davanti al San Francesco, insieme all'Associazione trapiantati di fegato (Atf), a cui manca persino un ambulatorio nell'ospedale barbaricino.

"Con la risoluzione dei problemi di organico si torna alla regolarità - ha spiegato all'ANSA il presidente dell'Asnet, Giuseppe Canu -. Domani non ci sarà la protesta annunciata ma i nostri pazienti saranno ugualmente presenti per essere solidali con l'Associazione trapiantati di fegato che denuncia la mancanza di un ambulatorio al San Francesco".

"In questo territorio i pazienti che hanno subito il trapianto del fegato devono spostarsi a Cagliari per le loro cure". (ANSA).