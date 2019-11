Saldi in Sardegna dal 4 gennaio

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Saldi invernali in Sardegna al via dal 4 gennaio. Giusto in tempo per i regali della Befana.

Dureranno sessanta giorni, fino al 4 marzo. Previsioni di spesa simili allo scorso anno, secondo l'Ufficio studi di Confcommercio: poco più di 100 euro a testa e circa 235 euro a famiglia per abbigliamento, calzature e accessori. Quasi la metà dei sardi dovrebbe spendere tra i 50 e i 100 euro, solo una percentuale intorno al 10-14% riuscirà a toccare i 200, dato che scende al 5% per somme superiori.

Come lo scorso anno, subito partenza sprint con sconti dal 30% al 70%, così da attirare sin dai primi giorni l'attenzione dei clienti. Attenzione però. Nei quaranta giorni che precedono l'inizio dei saldi, quindi a partire dal 25 novembre, sono vietate le vendite promozionali e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare.