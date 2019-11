Lavoro, Eurospin assume anche in provincia di Cagliari: ecco dove

Buone nuove nel mondo lavorativo: possibilità di assunzioni con l’Eurospin anche in provincia di Cagliari. Sul sito dell’azienda le posizioni aperte e come candidarsi. Ad Assemini si ricerca un vice assistente di filiale, si richiede esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO . La posizione in oggetto prevede la corretta gestione del punto vendita e il raggiungimento degli obiettivi commerciali. La figura inserita sarà di supporto al responsabile nella gestione del personale presente all’interno del punto vendita, sia in termini di programmazione di orario che di supporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Costituiscono requisiti indispensabili: la residenza in zone limitrofe, essere automuniti, massima serietà e disponibilità, capacità di pianificazione e autonomia lavorativa, eccellenti capacità di leadership e team working, una predisposizione all’ascolto attivo, un’attitudine al problem solving, ottime capacità organizzative e di analisi, flessibilità, la disponibilità a lavorare su turni festivi, proattività, ottima conoscenza del pacchetto Office.

A Quartu si cerca un assistente di filiale, un vice, gastronomi macellai e addetti vendita per l’apertura di una nuovo punto vendita. Anche in questo caso si richiede esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO. Costituiscono requisiti indispensabili: la residenza in zone limitrofe ed essere automuniti.

Si richiedono: massima serietà e disponibilità, l’orientamento al cliente e la capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali, la capacità di collaborare in squadra per una gestione efficiente del punto vendita, ottime capacità organizzative, flessibilità.

A Guspini si cercano addetti alla vendita. La posizione prevede la gestione delle attività presenti all’interno dei punti vendita: assistenza alla clientela, attività di cassa, sistemazione della merce negli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico, ecc. Costituiscono inoltre requisiti indispensabili: la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Si richiedono: massima serietà e disponibilità, l’orientamento al cliente e la capacità di comunicare e relazionarsi con modalità positive nei rapporti interpersonali, la capacità di collaborare in squadra per una gestione efficiente del punto vendita, ottime capacità organizzative, flessibilità. Ecco il sito dove candidarsi (clicca qui)

