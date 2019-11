Treni:si riattiva tratta Sassari-Alghero

(ANSA) - SASSARI, 21 NOV - A un anno e un mese dalla chiusura disposta per ragioni di sicurezza dagli organi ministeriali di vigilanza, sabato prossimo, 23 novembre, l'Arst riattiverà la tratta ferroviaria che collega Sassari, Olmedo e Alghero. Con la partenza dal capoluogo del Nord Ovest Sardegna della corsa fissata per le 10.20 finiscono i disagi causati dalla necessità di eseguire importanti lavori di manutenzione e predisporre nuovi sistemi di controllo multistazione e di segnalamento di marcia del treno. La partenza del treno segue di qualche giorno la riapertura completa della tratta, ma già da qualche settimana era possibile viaggiare da Alghero a Olmedo. Al viaggio inaugurale parteciperanno l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, l'amministratore dell'Arst, Chicco Porcu, il direttore centrale Carlo Poledrini, il direttore di Sassari e Macomer, Giuseppe Roggero, e il sindaco di Sassari, Nanni Campus. Alla fermata di Olmedo e all'arrivo di Alghero, previsto per le 11, ci saranno anche i rispettivi sindaci, Toni Faedda e Mario Conoci.(ANSA).

Fonte: Ansa

