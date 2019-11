Capodanno a Oristano: ecco le prime anticipazioni sul programma

“Le tre piazze”, prosegue l’assessore Zedda, “ospiteranno tre spettacoli/concerti differenti per venire incontro ai gusti di tutti. Nella piazza Eleonora si riconfermerà la musica tradizionale ma anche balli di liscio e caraibici; nella piazza Roma invece opteremo per un concerto musicale che piaccia un po’ a tutti, seguito poi dai dj di Radio 105; infine, nella piazzetta Corrias, ci sarà la musica rivolta ai giovanissimi”.

Sui nomi e dettagli ancora non si hanno indicazioni. “Stiamo lavorano proprio in questi giorni al programma per la serata di Capodanno”, dichiara Stefania Zedda, l’assessore al Turismo e Spettacolo del Comune. “La nostra idea è quella di coinvolgere, come negli anni scorsi, tutte e tre le piazze del centro storico: piazza Roma, piazza Eleonora e piazzetta Corrias”.

Fonte: Link Oristano

