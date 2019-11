Sceneggiatore sardo su Lanciostory

Uno sceneggiatore sardo sbarca sulle pagine della storica rivista a fumetti Lanciostory. Gianluca Piredda, 43 anni, giornalista, scrittore e autore, dal 2 dicembre firmerà i testi della nuova serie dedicata a Dracula. Creata e scritta da Piredda e disegnata da Luca Lamberti "Dracula in the west", questo il titolo, "presenta una rilettura del mito del vampiro di Bram Stoker che, scampato allo scontro finale, fugge lontano per poi arrivare in America", racconta all'Ansa lo sceneggiatore.

"È l'Ottocento, siamo in pieno West. Qui Dracula è stanco, stufo della sua vita da fuggitivo e le tenebre iniziano a stargli strette. Ma non può sottrarsi alla sua natura. In queste avventure - spiega ancora l'ideatore della serie - il Principe della notte incontrerà e affronterà le creature mitologiche della tradizione nativo-americana". Gianluca Piredda già collabora con Aurea Editoriale, la casa editrice che pubblica Lanciostory e Skorpio: su quest'ultima rivista ha già firmato il fumetto Freeman e Journey of Dracula.

Sempre per l'Aurea, poi, sta scrivendo Dago, il Giannizzero nero, famoso personaggio creato da Robin Wood e Alberto Salinas, pubblicato in Argentina. La prima storia di "Dracula in the west" che uscirà a dicembre è introduttiva della nuova serie che, promette Piredda, sarà "di puro intrattenimento, leggera, senza troppi riferimenti storici e rimandi alla realtà, il cui unico scopo è quello di divertire".