Cagliari, è ufficiale: “Decathlon vuole aprire in città, trattative con Conad”

Decathlon, già da tempo, è in trattativa con Conad per poter aprire un suo negozio a Cagliari. Dopo l’anticipazione del 25 ottobre scorso data dal nostro giornale, arriva la conferma da parte della stessa Conad, attraverso il suo direttore rete Michele Orlandi: “La settimana scorsa ha aperto Decathlon nei nostri spazi di Roma, a Casal del Marmo, ci sono trattative anche con questa società per Cagliari”. Quell’”anche” pronunciato da Orlandi è legato al fatto che “ci sono anche altre società con le quali stiamo trattando”. I nomi, però, sono top secret: “Aziende che trattano calzature e bricolage”. Sul punto, il direttore Conad non si sbottona ulteriormente. Tornando a Decathlon, invece, l’azienda molto famosa e specializzata nella vendita di scarpe, pantaloncini e magliette per chi fa sport ha spostato il suo “mirino” sul capoluogo sardo. E il fatto che ci siano già varie partnership con Conad in Italia può rappresentare una facilitazione nel chiudere anche il progetto cagliaritano.

Dove aprirà Decathlon? Molte voci la danno quasi certa dentro la Città Mercato di Santa Gilla. Proprio lì, se l’Antitrust dovesse dare il via libera totale al progetto di scambio tra Auchan e Conad nei metri quadri vista laguna, “bisogna vedere se Decathlon aprirà davvero lì, è questione di spazi. Santa Gilla non ha certo a superficie più grande, su questo stiamo dialogando ma non siamo ancora arrivati a una conclusione”, afferma Michele Orlandi. Una cosa, però, è certa: come per le altre aziende che hanno messo gli occhi su Cagliari, “anche Decathlon non può certo aspettare in eterno. Attendiamo di capire, dall’Antitrust, cosa possiamo e cosa non possiamo fare”. E, se il passaggio di insegne tra Auchan e Conad per la Città Mercato di Santa Gilla dovesse, ipoteticamente, naufragare totalmente, in parallelo “affonderebbero” anche tutte le trattative tra l’azienda dal logo col fiore giallo e quella, sportiva, fondata in Francia 43 anni fa.

Fonte: Casteddu On Line