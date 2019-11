Un ragazzo senegalese pestato a sangue a Cagliari: aggredito con caschi da motociclisti. E’ caccia agli aggressori che ieri notte in viale Marconi hanno brutalmente picchiato un giovane senegalese, i carabinieri indagano anche per capire se si sia trattato di un agguato razzista. Di sicuro ci sono i fatti: diversi giovani in scooter si sono avvicinati al 22enne senegalese colpendolo ripetutamente con i caschi, spezzandogli due denti e provocandogli un trauma cranico, come riferisce oggi l’Ansa. Poi si sono dileguati, mentre il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità dove i medici lo hanno tenuto sotto osservazione, per fortuna le sue condizioni non sono gravi. E ora scatta la ricerca degli assalitori.

L'articolo Un ragazzo senegalese pestato a sangue a Cagliari: aggredito con caschi da motociclisti proviene da Casteddu On line.