Nei quaranta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi e quindi a partire dal 25 novembre 2019, sono vietate le vendite promozionali e le vendite di liquidazione per il settore non alimentare (art.4 L.R. 17/2006).

Cagliari, inizieranno sabato 4 gennaio 2020 i saldi invernali: ma intanto impazza il Black Friday. Super sconti nei negozi cagliaritani in questo e nel prossimo weekend, anche in centro molte le promozioni in vista dei regali natalizi. Previsto invece per sabato 4 gennaio 2020 l’inizio dei saldi invernali che avranno una durata massima di sessanta giorni.

Fonte: Casteddu On Line

