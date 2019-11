Picco dell’influenza anche in Sardegna, quest’anno più malati degli ultimi 15 anni in Italia: ecco come combatterla. I dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “L’incidenza a questo punto della stagione, pari a 2,38 casi per mille, risulta superiore a tutte le incidenze degli ultimi 15 anni, eccetto la stagione 2009-2010, quella dell’influenza A. Secondo i dati dell’ultimo bollettino di sorveglianza InfluNet – dell’Istituto Superiore di Sanità – nell’ultima settimana sono stati messi ko da febbre e dolori articolari 143mila italiani, portando il totale dall’inizio dell’epidemia a 482mila malati. In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza è sotto la soglia basale tranne in Piemonte, Lombardia e Abruzzo. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 5,08 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,11 nella fascia 15-64 anni a 2,35 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,36 casi per mille assistiti”. Anche nell’Isola sono tante le persone che hanno già i sintomi della malattia, per questo diventa fondamentale la prevenzione.

