Cagliari, i Baschi Verdi arrestano uno spacciatore 28enne nel quartiere Sant’Elia

Con

tinua

senza sosta

l’attività

del

Comando Provinciale di Cag

liari

finalizzata

al

contr

asto

dello

spaccio e

della

diffusione d

i

sostanze stupefacenti

nel

Capoluogo e nei paesi

limitrofi.

Nella

giornata di ieri i Baschi Verdi e i Cinofili della 2^ Compagnia Cagliari hanno tratto in

arresto

un

ventottenne

residente

nel

quartiere S. Elia

.

L’attività

nasce dal

quot

idiano

controllo del territorio espletato sull’intero territorio della

provincia

mirato a contrastare le condotte illecite connesse alle sostanze stupefacenti

attraverso

varie

tipologie di

manifestazioni

:

dal

traffico

alla diffusione ed al consumo di

sostanze

stupefacenti

,

passando per l’attività di spaccio.

Un

fenomeno che, come si è avuto modo di osservare dalle risultanze operative dei

diversi

servizi espletati non conosce più

caratterizzazioni

legate a una specifica realtà

localistica

o collocazione oraria, ma che comunque mantiene elevata l’attenzione delle

Forze

di Polizia in quelle zone storicamente interessate da precedenti attività in materia di

stupefacenti.

I

Finanzieri,

transitando

nella

serata di ieri nei pressi di Piazza Lao

Silesu

,

nel capoluogo,

notavano

un andirivieni di diverse persone verso un soggetto, che dopo un breve contatto,

con

fare circospetto, si allontanava brevemente

verso

alcune aiuole della piazza,

per

poi

tornare

e consegnarli qualcosa: un comportamento tipico dell’attività di spaccio.

Dopo

una veloce attività di appostamento,

i

militari

decidevano

di

intervenire e sottoporre

a

contro

llo

il

presunto

spacciatore

:

le operazioni, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile

antidroga

,

consentivano

di r

inven

ire

,

addosso

alla persona ed occultati in al

cuni

nascondigli

ricavati in prossimità delle aiuole

,

72,57 grammi di marijuana (divisi in 25

dosi),

6,9 grammi di hashish (divisi in 3 dosi), 10,08 grammi di cocaina (divisi in 16 dosi) e

la

somma di denaro, provento dell’attività illecita, pari a 155 euro, suddivisa in banconote

di

diverso taglio.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.