Una grande festa degli studenti contro lo spreco alimentare

Si conclude il progetto “AlimentAzione” allo Spazio Giovani di Oristano

Oggi, in occasione della “Giornata Nazionale degli Alberi”, fase conclusiva del progetto contro gli sprechi alimentari, allo Spazio Giovani di Oristano, sede anche del CEAS Aristanis. Il progetto, finanziato dalla Regione ed elaborato proprio dal CEAS in accordo con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano e in collaborazione con l’associazione Nel Sinis ed Energetica, si pone come strumento utile per contrastare il grave fenomeno dello spreco alimentare, tema attuale dei nostri giorni.

Durante la mattinata, 400 studenti e 85 insegnanti delle scuole oristanesi (IT. L. Mossa, Istituto comprensivo n. 2, Istituto comprensivo n. 3) hanno svolto le tre attività previste: una conferenza animata sul tema degli sprechi alimentari, un laboratorio creativo per la realizzazione di colori naturali dagli alimenti, ed infine, la messa a dimora di quaranta alberi e piante nel giardino dello Spazio Giovani donati dall’agenzia regionale Forestas.

A fine giornata, invece, è previsto un momento conviviale dove verrà condiviso per pranzo un piatto preparato a cura degli studenti dell’Istituto alberghiero, invitati per l’occasione. In menù, degli assaggi di pesce realizzati con il pesce povero, normalmente scartato perché non apprezzato in cucina. Il tutto sempre preparato seguendo le ricette anti-spreco elaborate nell’ambito del progetto “AlimentAzione”.

Il progetto è stato realizzato, oltre che dai partner e scuole indicate, anche con la Coldiretti, la Mensa della carità, la Confcommercio, l’Associazione Italiana Persone Down AIPD, l’Agesci, la Chiesa oristanese, la Coop pescatori Su Pallosu, gli utenti dello spazio giovani e i loro genitori, il Flag e l’Agenzia Forestas.