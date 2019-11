Sartigliedda 2020: Filippo Corona è Su Componidoreddu

Una piccola anticipazione della festa ci sarà il prossimo 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, quando la pariglia de su Cumpoidareddu verrà presentata al Consiglio di Amministrazione della Pro Loco. In quella occasione verrà scelta anche colei che impersonerà Eleonora d’Arborea in occasione della prossima Sartiglia.

Per la Sartigliedda il copione e in tutto simile a quello della Sartiglia: il piccolo capocorsa riceverà l’investitura ufficiale con una grande festa di popolo, attraverso la consegna del cero benedetto, nella sua abitazione di via Scirocco a Oristano, il prossimo 2 febbraio.

Filippo Corona fa parte della neo costituita ASD La Giara, guidata da Andrea Manias. Per il giovane cavaliere si tratta di coronare un bel sogno, iniziato fin da piccolissimo. Suo nonno materno, infatti, era l’indimenticato Efisio Nonnis, già sartigliante ma, soprattutto, abilissimo maniscalco. E in famiglia Filippo Corona di Sartiglia deve averne sentito parlare parecchio, visto che sia suo zio Ignazio Nonnis, attuale presidente dei cavalieri oristanesi, che suo fratello Federico Fenu, hanno calcato e calcano Sa Sea de Santa Maria, facendo onore alla meravigliosa giostra equestre oristanese.

Fonte: Link Oristano

