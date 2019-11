A Terralba revisione dei numeri civici e dei nomi delle vie

L’operazione verrà portata a termine entro tre mesi A Terralba si cambieranno i numeri civici e la toponomastica comunale. A comunicarlo il sindaco Sandro Pili. Da lunedì sono iniziati i lavori di revisione della numerazione civica, svolti da una ditta apposita e che dureranno per circa tre mesi.

Il servizio di revisione interesserà tutte le diverse tipologie di unità immobiliari, dalle abitazioni, agli uffici, alle attività commerciali, laboratori e garage. Si provvederà ad assegnare il numero attribuito provvisoriamente con l’etichettatura numerata dell’accesso in modo da non causare danni alle pareti.

Le eventuali variazioni di indirizzo non saranno a carico del cittadino, ma sarà compito dell’Ufficio Anagrafe del comune comunicarle a tutti gli enti interessati. In caso gli inquilini o i proprietari degli immobili non fossero presenti, i tecnici lasceranno un apposito modello di “richiesta dati” nella cassetta postale, da compilare e riconsegnare a mano all’Ufficio Anagrafe del comune, oppure da spedire tramite mail all’indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; oppure tramite posta, inviandolo al Comune di Terralba – Via Baccelli, 1 – Cap 09098 Terralba (OR). “Erano diversi anni che non si provvedeva ad aggiornare la numerazione e la toponomastica”, ha spiegato il sindaco di Terralba Sandro Pili. “Ora si provvederà includendo anche le zone di nuova edificazione”. Come riconoscere il personale addetto al servizio

Il personale incaricato sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune riportante le generalità del soggetto esecutore e della ditta e corredato da fotografia per un immediato riconoscimento. Il personale fornirà tutte le informazioni richieste e sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli. Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a riscuotere alcuna somma di denaro. Informazioni utili

Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’Ufficio Anagrafe, riceverà il pubblico negli orari d’ufficio e si potrà contattare ai numeri 0783.853016 – 0783.853054. Giovedì, 21 novembre 2019 L'articolo A Terralba revisione dei numeri civici e dei nomi delle vie sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano