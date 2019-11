Oristano vista con gli occhi della pittrice Norma Trogu

Inaugurazione della mostra “La mia Oristano” Pinturas

Settantacinque opere esposte che narrano di persone e scorci della città, saranno il soggetto della mostra “La mia Oristano” a cura della pittrice Norma Trogu.

L’inaugurazione si terrà domani venerdì 22 novembre, alle ore 19, in Piazza Eleonora n. 13/14.

“Siamo fatti di storie”, dichiara sui social Norma Trogu, “alcuni le raccontano a voce, altri le scrivono o le mettono in musica”. La mostra sarà visitabile fino al 2 dicembre nei seguenti orari: la mattina dalle ore 11 alle 13; il pomeriggio dalle 17,30 alle 20,30.

“Quello che ho voluto raffigurare, dichiara Norma Trogu, “è il mondo che vorrei, un mondo di amore. Le donne, i tetti e l’affetto sono elementi comuni che contraddistingono questi miei dipinti”.

La mostra racchiude inoltre i sei lunghi anni di lavoro, anni in cui la pittrice originaria di Mar del Plata, ma oristanese di adozione da ben quattordici anni, è rimasta un po’ in disparte o come lo definisce lei “in apparente silenzio pittorico”.

“Siamo le storie che viviamo e anche quelle che sogniamo. Durante sei anni ininterrotti sono rimasta un po’ in disparte, in apparente silenzio pittorico. Ma il silenzio non è mai un vuoto, anzi. Personalmente, credo sia una forma piena di senso e di metafore, quelle che io tento di comunicare dipingendo, ricreando il mondo come vorrei che fosse”.

Tra i suoi lavori anche una grande tavola che raffigura i luoghi e le persone incontrate da Norma Trogu. “Una forma di ringraziamento”, dichiara la pittrice, “per questa città che mi ha accolto e mi ha dato tanto, specialmente serenità”.

Le diverse tecniche e materiali utilizzati per la realizzazione di questi dipinti in vari formati, esprimono la complessità dei sogni e desideri raffigurati dalla pittrice.

“Spero con tutto il cuore di incontrarvi in questa mia casa temporanea in Piazza Eleonora perché molti di voi sono coinvolti personalmente nella trama di questo progetto, fatto essenzialmente d’amore”.

Mercoledì, 20 novembre 2019

