Venerdì 22 novembre dalle 7,30 alle 17,30 saranno effettuate le operazioni di potatura delle piante di ficus in piazza del Carmine, a partire dal lato opposto al palazzo delle poste.

L’attività rientra in un ambito più ampio, quello della riqualificazione della piazza che necessita di interventi importanti per consentire una maggiore fruizione da parte dei cittadini: sfoltimento delle piante, una migliore illuminazione ed un servizio di vigilanza.

“Vogliamo che piazza del Carmine ritorni agli antichi splendori – afferma il sindaco Paolo Truzzu – frequentata per la sua bellezza e per il suo decoro. Come promesso, con queste iniziative concrete apriamo la fase che porterà ad una serie di interventi che permetteranno a Cagliari di recuperare senso di sicurezza e vivibilità”.

“L’obiettivo è quello di riordinare questo spazio cittadino – sottolinea l’assessore al Verde Pubblico Paola Piroddi – prima del prossimo mercatino di Natale, che verrà montato proprio al termine delle potature”.

Nel corso della giornata potrà esserci qualche disagio per gli automobilisti a causa dell’istituzione del divieto di sosta necessario per garantire la sicurezza della zona, anche in considerazione delle grandi dimensione delle piante.

L'articolo Cagliari, al via gli interventi di riqualificazione in piazza del Carmine proviene da Casteddu On line.