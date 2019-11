Tra sport, giochi e colori, a scuola si impara a rispettare le diversità

A scuola si impara anche fuori dai banchi e ieri lo hanno capito bene gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Simaxis Villaurbana Solarussa, che hanno ospitato gli atleti del Progetto “Abbiamo fatto Squadra: facciamo 21!”, proposto dall’Atletico Aipd, la squadra di Basket della categoria C2, riservata a persone con sindrome di Down.

Nella sede dell’Istituto di Villaurbana gli atleti, attualmente Campioni d’Italia della loro categoria, hanno trascorso la mattinata con le classi della scuola primaria e della scuola media del paese, promuovendo i valori dell’inclusione, attraverso piccole attività ludiche e poi in palestra, attraverso la pratica sportiva.

“Abbiamo avuto modo di conoscere da vicino i protagonisti di questa fantastica squadra di basket”, commenta su Facebook la maestra Elena Ercoli, “i quali ci hanno insegnato, attraverso alcuni giochi e attività, due segreti importanti per stare bene con gli altri”.

“Il primo segreto è essere diversi è meglio che essere tutti uguali”, continua l’insegnante, “e questo lo abbiamo capito colorando l’albero della vita. Una squadra aveva a disposizione tanti colori, l’altra solo il rosso: alla fine i bambini della squadra monocolore hanno sentito il desiderio di utilizzare altri colori”.

“Il secondo segreto”, spiega ancora la maestra, è andare oltre le apparenze per scoprire il valore di una persona, questo lo abbiamo capito con una semplice banconota da 50 euro che tutti volevano, anche dopo essere stata stropicciata, rovinata e calpestata, in quanto tutti ne riconoscevano sempre e comunque il suo valore”.

Nel pomeriggio l’iniziativa è stata aperta agli alunni di tutto l’Istituto e ai loro genitori. Introdotto dai saluti del dirigente scolastico, Giuseppe Scarpa, il pomeriggio è proseguito tra partite e chiacchiere e amicizia.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con l’amministrazione comunale di Villaurbana e la Pro loco.

Abbiamo fatto squadra: facciamo 21! è un progetto proposto dall’Atletico Aipd in cui un partenariato di enti e associazioni che condividono la passione per il basket entra in contatto con 15 località della Sardegna per realizzare una entusiasmante esperienza di basket itinerante promuovendo i valori dell’inclusione attraverso lo sport. Il progetto parte dall’esperienza concreta del basket praticato dalla squadra dell’Atletico AIPD ed è sostenuto e finanziato dalla Fondazione Vodafone Italia e dalla Fondazione con il Sud all’interno del bando OSO – Ogni Sport Oltre, la comunità digitale che avvicina le persone con disabilità allo sport, perché lo sport sia davvero un’opportunità per tutti.

Lo scorso 16 ottobre hanno preso il via le tappe quindici tappe che porteranno i ragazzi dell’Atletico Aipd in giro per la Sardegna, fino al mese di maggio 2020.