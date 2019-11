Sant’Antioco, dal 23 novembre attivo il controllo velocità con autovelox

L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente alla Polizia Locale di Sant’Antioco. Il calendario potrà essere oggetto di variazioni per sopravvenute ed imprevedibili esigenze di servizio.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno presegnalate, rispettando la normativa vigente, dall’apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l’iscrizione: “POLIZIA – LOCALE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”, nonché da cartello, in prossimità della postazione, indicante il simbolo della Polizia Locale.

Il Comune di Sant’Antioco informa che, a partire da sabato 23 novembre, prenderà il via il servizio di controllo elettronico della velocità tramite postazione autovelox mobile, nel rispetto del calendario predefinito, così come impone la normativa vigente.

Fonte: Casteddu On Line

