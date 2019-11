Gatto nero day, iscrizioni dei propri animali all’albo fino al 24 novembre

Proseguono senza sosta le attività legate alla giornata del gatto nero che si è svolta domenica scorsa 17 novembre festeggiata con oltre 500 iniziative organizzate dalle associazioni animaliste, ma anche dai gattili e dai rifiugi che ospitano complessivamente 8.000 gatti neri in cerca di casa. Due le iniziative maggiori che proseguiranno anche nei prossimi giorni: la collettiva di pittori ed artisti che hanno come soggetto dipinti di gatti neri e le pubblicazioni delle foto dei gatti neri sull’apposito blog ufficiale della giornata del gatto nero.

Fino a domenica 24 novembre sarà infatti possibile iscrivere i propri gatti neri all’apposito albo ufficiale che raccoglie oramai le foto di diverse centinaia di gatti neromantati e che ha avuto solo in questi giorni oltre 4000 visite.

Per iscrivere il proprio gatto e vedersi pubblicata la foto basta inviare una foto del gatto con la città di residenza e la data di nascita (anno) del gatto e questa sarà pubblicata sull’albo e inviato avviso di pubblicazione al mittente che ha inviato la foto. Le foto e i dati vanno inviati a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

e le foto sono invece poi visibili sull’apposito blog.

Fonte: Casteddu On Line

