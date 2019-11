Cagliari, concerto della cantautrice e interprete siciliana Eleonora Bordonaro

L’esibizione ruoterà attorno alle storie di donne libere e coraggiose, sfrontate, autoironiche, spirituali e divertenti. A far da cornice, una Sicilia inedita che è metafora del mondo. La voce di Eleonora Bordonaro, accompagnata dalla fisarmonica, dai marranzani, dalla chitarra e dai tamburi del polistrumentista e compositore catanese, Puccio Castrogiovanni, si snoderà attraverso i brani come i quadri di una canta storie, che riempie il suono di sfumature popolari, blues , manouche , latine e di mille trame originali, antiche, bizzarre e originali.

Sarà la cantautrice, interprete e ricercatrice siciliana Eleonora Bordonaro la protagonista del terzo appuntamento in cartellone del festival “Oltre i confini”, arrivato quest’anno alla sua trentesima edizione e curato dal Teatro Actores Alidos. L’artista sarà al Centro “Intrepidi Monelli”, in viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari, sabato 23 novembre, alle ore 21, dove proporrà al pubblico uno spettacolo tra musica e teatro, intitolato “ Cuttuni e lamé – Trame streuse di una canta storie” .

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.