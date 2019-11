“Siamo contro i riformisti che si sono rammolliti” e “si aggregano ai populisti e ai sovranisti”, “saremo il partito-scossa per un Paese che non cresce”: è questo il manifesto del nuovo movimento Azione di Carlo Calenda, come ha spiegato lo stesso ex ministro in un’intervista al Messaggero in cui ha detto che “la ragione sociale” è una “democrazia liberal-progressista”.

Continua a leggere su https://www.agi.it/politica/nuovo_partito_calenda_azione-6591898/news/2019-11-21/

L'articolo Calenda lancia “Azione”, il “partito scossa per un’Italia che non cresce” proviene da Casteddu On line.