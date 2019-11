Colpo grosso a “I soliti ignoti”, 45enne di Selargius vince 100mila euro

Centomila euro, non cambiano la vita per sempre ma la “migliorano”. È questa la cifra vinta alla trasmissione tv di Rai 1 a “I soliti ignoti” da un 45enne di Selargius, Antonio Cadeddu. L’uomo è riuscito a indovinare – meglio, abbinare – le identità e a trovare i due personaggi che erano, realmente, fratello e sorella. Tantissima la gioia per Cadeddu con i complimenti, meritatissimi, da parte di Amadeus. La notizia della maxi vincita ha subito fatto il giro del paese. Antonio è molto conosciuto, da qualche anno gestisce, insieme a un socio, una birreria artigianale a Cagliari.

Tra i primi a complimentarsi con lui c’è Giorgio Asuni: “Complimenti Antonio, ti ho visto giocare e vincere. Hai meritato e ho fatto il tifo per te, anche io avrei scommesso sui due come fratello e sorella. Ti ho sempre apprezzato per serietà e ti ricordo sempre con molta positività, so che oggi produci una buonissima birra, ti auguro altre vittorie nella professione”.

