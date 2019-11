Cade da balcone, muore linguista Pittau

Massimo Pittau era conosciuto in tutta Italia per i suoi studi di glottologia, lingua etrusca e lingua sarda. Professore universitario all'Ateneo di Sassari era stato preside della Facoltà di Magistero dal 1975 al 1978, e ha pubblicato numerosi saggi sulla civiltà nuragica sulla storia della Sardegna.

Massimo Pittau, celebre linguista sardo di 98 anni, è morto a Sassari dopo essere precipitato dal terrazzino del suo appartamento, al primo piano di un edificio in via Roma. Secondo i riscontri della Polizia, accorsa sul posto insieme al personale medico del 118, il docente e scrittore originario di Nuoro pare abbia avuto un malore mentre si trovava nel balcone, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo.

Fonte: Ansa

