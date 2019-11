Miracolo sulla Sulcitana, nuova strada tra Capoterra e Pula: via ai lavori

Informazioni generali sui lotti. Il lotto 3 si estende dalla fine del lotto 2 (di competenza del Cacip) fino in prossimità dell’ingresso di Pula, per un lunghezza di circa 5 km di nuova strada a 4 corsie. Una parte del tracciato di circa 1 km, che comprende anche lo svincolo di Sarroch, è già aperta al traffico. Il lotto 1 si estende per circa 8 km e comprende anche l’opera connessa Sud (di ulteriori 2 km a 2 corsie) e costituisce il tratto di collegamento tra il lotto 2 in gestione CACIP, per consentire la continuità a 4 corsie tra Capoterra e Pula. Sono state eseguite quasi tutte le opere d’arte maggiori.

Nell’ambito della programmazione dei lavori di completamento sarà data priorità alla conclusione del lotto 3 in cui lavorazioni sono a uno stadio avanzato (pari a circa l’85% del totale) e la cui conclusione dei lavori è prevista entro l’estate 2020. Sul lotto 1, in cui lo stato di avanzamento è pari a circa il 30% del totale, sono previsti tempi di esecuzione pari a circa 2 anni.

Fonte: Casteddu On Line

