Esplode bombola gas, ferito un 53enne

(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - Una perdita dalla bombola di una stufa a gas ha innescato un'esplosione in una abitazione a Serdiana nel Sud Sardegna: un uomo di 53 anni è stato investito dalla deflagrazione rimanendo ustionato alle braccia.

L'incidente è avvenuto dopo le 16 in via Verdi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco con una autobotte e un'autoscala. I pompieri hanno subito messo in sicurezza l'abitazione: le fiamme non si erano propagate, ma la bombola continuava a perdere gpl, rischiando di innescare una seconda esplosione. Il ferito è stato visitato e poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari: i medici gli hanno assegnato un codice giallo per ustioni di secondo grado agli arti. Le sue condizioni non sono gravi.